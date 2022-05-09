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Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот

Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот за сезон.
Футбол
9 мая 2022 г. 04:23
Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот за сезон.

Как передает Report со ссылкой на Opta, 34-летний нападающий в текущем сезоне десять раз попал в каркас ворот в матчах Лиги 1. Еще ни один другой футболист не сделал столько же попаданий в штанги и перекладину.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать 13 результативных передач. Также на его счету один забитый мяч в Кубке Франции и пять голов в Лиге чемпионов.

24 апреля ПСЖ в матче с "Лансом" (1:1) в рамках 34-го тура Лиги 1 досрочно оформил титул чемпиона страны. Для Лионеля Месси, который отличился забитым мячом в этом матче, это первый чемпионский титул на клубном уровне не с "Барселоной". В составе каталонской команды игрок завоевал 35 трофеев.

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