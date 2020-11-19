Месси устал быть причиной всех проблем "Барселоны"

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси заявил, что устал от того, что некоторые считают его причиной всех проблем клуба.

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси заявил, что устал от того, что некоторые считают его причиной всех проблем клуба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий аргентинца приводит издание El Mundo Deportivo.

"Я устал быть причиной всех проблем в клубе", - ответил Месси журналистам по прилете в Испанию после матчей за сборную Аргентины.

Напомним, что в августе Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.