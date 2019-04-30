Месси удостоен одной из самых престижных наград Каталонии

Игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси награжден женералитетом Каталонии наградой Крест Сант-Жорди.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт клуба.

Эта награда является одной из самых престижных в Каталонии. С 1981 года в Каталонии она каждый год вручается людям, которые своими усилиями помогли сообществу Испании.

"Месси получил признание за невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим футболистом всех времён. Он приехал из Аргентины в Каталонию в самом раннем возрасте", - говорится на официальном сайте клуба.

Отметим, что в составе "Барселоны" аргентинец выиграл 34 титула. Месси с 598 голами также является лучшим бомбардиром "Барселоны" в истории. Аргентинец пять раз в карьере признавался лучшим футболистом мира.