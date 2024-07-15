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Месси стал самым титулованным футболистом мира

Месси стал самым титулованным футболистом мира Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.
Футбол
15 июля 2024 г. 10:15
Месси стал самым титулованным футболистом мира

Лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выиграл 45-й трофей за карьеру.

Как сообщает Report, вместе с национальной командой он завоевал Кубок Амерки-2024, команда одолела в финале сборную Колумбии.

С "Барселоной" Месси выиграл Ла Лигу (10), Кубок Испании (7), Суперкубок Испании (8), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), клубный чемпионат мира (3).

С "Пари Сен-Жермен" выиграл Лигу 1 (2) и Суперкубок Франции.

С "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг.

Со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, Кубок Америки (2), Олимпиаду, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.

У его ближайшего преследователя - бразильского защитника Дани Алвеса 43 титула за карьеру.

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Версия на английском языке Messi etches his name in history, becomes most decorated player of all time
Версия на азербайджанском языке Messi 45-ci titulunu qazanıb

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