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Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг

Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг MLS + MX, записав на свой счет десять забитых мячей.
Футбол
20 августа 2023 г. 09:14
Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг MLS + MX, записав на свой счет десять забитых мячей.

Как передает Report, форвард забил десятый мяч в финальном поединке против "Нэшвилла" (1:1, 10:9 пен), открыв счет на 23-й минуте игры.

У ближайшего преследователя Бонгокуле Хлонгване семь забитых мячей.

Для форварда этот трофей стал 44-м в карьере, считая завоеванные титулы и за сборную, и на клубном уровне. Он стал самым титулованным футболистом в истории. Он завоевал первый трофей в составе "Интер Майами", для клуба этот титул первый в истории.

Месси перешел из "Барселоны" в ПСЖ летом 2021 года. В летнее трансферное окно 2023 года аргентинец подписал контракт с "Интер Майами" на правах свободного агента и дебютировал за американский клуб, отличившись голом со штрафного в первом матче.

Форвард - семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

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