Месси стал игроком "Интер Майами"

Футбольный клуб из США "Интер Майами" в своих соцсетях выложил ролик, подтверждающий переход в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

Футбольный клуб из США "Интер Майами" в своих соцсетях выложил ролик, подтверждающий переход в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Да, ребята. Увидимся в Майами", - сказал Месси в видео.

Презентация Месси состоится 16 июля.

Последние два года Месси играл в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года.

Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции. В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира. В финале аргентинцы обыграли французов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти был зафиксирован счет 4:2. Месси в том матче отметился двумя точными ударами в игровое время, еще один мяч он забил в серии пенальти.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре "Барселоны", вместе с которой 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".