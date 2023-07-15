О нас

Месси стал игроком "Интер Майами"

Месси стал игроком "Интер Майами" Футбольный клуб из США "Интер Майами" в своих соцсетях выложил ролик, подтверждающий переход в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.
Футбол
15 июля 2023 г. 22:56
Месси стал игроком Интер Майами

Футбольный клуб из США "Интер Майами" в своих соцсетях выложил ролик, подтверждающий переход в клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Да, ребята. Увидимся в Майами", - сказал Месси в видео.

Презентация Месси состоится 16 июля.

Последние два года Месси играл в "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года.

Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции. В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира. В финале аргентинцы обыграли французов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти был зафиксирован счет 4:2. Месси в том матче отметился двумя точными ударами в игровое время, еще один мяч он забил в серии пенальти.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре "Барселоны", вместе с которой 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз - Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi