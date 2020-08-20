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Месси сообщил Куману о желании покинуть "Барселону"

Месси сообщил Куману о желании покинуть "Барселону" Нападающий "Барселоны"Лионель Месси провел беседу с новым главным тренером каталонского клуба Рональдом Куманом.
Футбол
20 августа 2020 г. 23:09
Месси сообщил Куману о желании покинуть Барселону

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси провел беседу с новым главным тренером каталонского клуба Рональдом Куманом.

Как передает Report со ссылкой на радиостанции RAC1, 33-летний форвард сообщил тренеру, что не видит себя в будущем в "Барселоне". Аргентинец разочарован, что команда проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом Месси понимает, что ему будет нелегко покинуть "Барселону", учитывая контрактные обязательства.

Месси - воспитанник "Барселоны". В минувшем сезоне принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Messi yeni baş məşqçiyə "Barselona"nı tərk etmək istədiyini deyib

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