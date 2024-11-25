Месси собирается продавать элитные велосипеды

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси намерен попробовать свои силы на рынке велоспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на Relevo, увлеченный велоспортом 37-летний аргентинец готовит к выпуску собственный велосипед.
Модель будет создана в сотрудничестве с известным велогонщиком мирового уровня. Велосипед премиум-класса станет кастомизированной разработкой, которая сможет конкурировать с лучшими образцами на рынке.
Точная дата запуска пока не объявлена, но Месси планирует выйти на рынок в 2025 году. Предполагаемая стоимость велосипеда составит от 10 тысяч до 15 тысяч евро.