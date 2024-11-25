Месси собирается продавать элитные велосипеды

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси намерен попробовать свои силы на рынке велоспорта.

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси намерен попробовать свои силы на рынке велоспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Relevo, увлеченный велоспортом 37-летний аргентинец готовит к выпуску собственный велосипед.

Модель будет создана в сотрудничестве с известным велогонщиком мирового уровня. Велосипед премиум-класса станет кастомизированной разработкой, которая сможет конкурировать с лучшими образцами на рынке.

Точная дата запуска пока не объявлена, но Месси планирует выйти на рынок в 2025 году. Предполагаемая стоимость велосипеда составит от 10 тысяч до 15 тысяч евро.