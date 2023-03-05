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Месси сделал 1000-е голевое действие в клубной карьере

Месси сделал 1000-е голевое действие в клубной карьере «Пари Сен-Жермен» на своем поле принимал «Нант» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
Футбол
5 марта 2023 г. 03:28
Месси сделал 1000-е голевое действие в клубной карьере

"Пари Сен-Жермен" на своем поле принимал "Нант" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась победой со счетом 4:2 в пользу парижан.

Счет в матче на 12-й минуте открыл аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси, отличившийся после результативной передачи Нуну Мендеша.

Для Месси гол стал 701-м в клубной карьере. Поскольку аргентинец также 299 раз ассистировал своим партнерам, то он добрался до отметки в 1 000 результативных действий на клубном уровне за карьеру, сообщает Goal.

Напомним, что Месси перебрался в ПСЖ в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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