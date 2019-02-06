Месси вошёл в список игроков, вызванных для подготовки к матчу с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ «Барселона» объявила список из 19 футболистов, которые вызваны для подготовки к первому полуфинальному матчу Кубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 6 февраля.

Как передает Report, в список попал аргентинский нападающий Лионель Месси, который пропустил тренировку в воскресенье, но сегодня уже тренировался в общей группе.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари тер Штеген, Пенья;

защитники Семеду, Лангле, Мурильо, Пике, Альба, Вермален;

полузащитники Ракитич, Боатенг, Бускетс, Роберто, Коутиньо, Аленья, Артур, Видаль, Малком;

нападающие Суарес, Месси.

***22:49

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может сыграть в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом», который состоится завтра, 6 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, у футболиста нет повреждения, но присутствует спазм мышцы. В связи с этим, форвард сам примет решение о своём участии в матче с «Реалом». Сегодня аргентинец тренировался в общей группе.

Напомним, что эту травму Месси получил в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2).

Матч «Барселона» – «Реал» пройдёт на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи в 00:00 по бакинскому времени.