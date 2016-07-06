Месси с отцом приговорены к 21 месяцу тюрьмы

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Футболист "Барселоны" Лионель Месси вместе с отцом приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Обвинения Месси и его отцу были предъявлены летом 2013 года.

Они обвиняются в подделке налоговых деклараций и уклонении от уплаты налогов от прибыли за использование имиджевых прав на форварда на территории Испании в 2007—2009 годах. По версии следствия, испанская казна недосчиталась 4,1 млн. евро.

При этом Месси и его отец вряд ли попадут в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно.

Согласно решению суда, Месси оштрафован на 2 млн. евро, его отец - на 1,5 млн. евро.