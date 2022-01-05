Месси, Роналду и Левандовски не попали в список самых дорогих футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов Европы.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов Европы.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт CIES, самым дорогим игроком признан Джуниор Винисиус, выступающий за испанский "Реал Мадрид".

Трансферная стоимость 22-летнего бразильского нападающего оценивается в 166,4 млн евро.

Фил Фоден из английского клуба "Манчестер Сити" стал вторым (152,6 млн евро), Эрлинг Холанн из "Боруссии" (Дортмунд) - третьим (142,5 млн евро).

В список из 100 футболистов не попали Лионель Месси из "ПСЖ" (Франция), Роберт Левандовски из "Баварии" (Германия) и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" (Англия). Стоимость футболиста английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, занимающего 100-е место в рейтинге, составила 50,2 млн евро.