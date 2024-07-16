Месси раздал подарки каждому игроку сборной Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил каждому игроку национальной команды призы от себя.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подарил каждому игроку национальной команды призы от себя.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в руки ко всем игрокам сборной попали наушники фирмы Beats by Dre, оформленные под дизайн цветов формы и флага сборной Аргентины.

"Месси подарил 23 пары наушников игрокам, одну из них получил я. Теперь официально могу сказать, что я получил подарок от Лео", – заявил брат игрока сборной Аргентины Алехандро Гарначо – Роберто.

Ранее сообщалось, что Аргентина, выиграв Копа Америка 2024, повторила достижение сборной Испании.

Добавим, что в "Интер Майами" Месси тоже дарил игрокам наушники в клубных цветах.