Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что еще долго планирует играть в футбол.

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что еще долго планирует играть в футбол.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

"Сколько я еще буду играть? Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Все меняется изо дня в день", - сказал он.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском "ПСЖ" перешел в "Интер Майами". Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября "Интер Майами" проиграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Аргентинец стал чемпионом мира в составе сборной в декабре 2022 года.