О нас

Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол Форвард "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что еще долго планирует играть в футбол.
Футбол
31 октября 2023 г. 07:07
Месси рассказал, сколько еще планирует играть в футбол

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что еще долго планирует играть в футбол.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

"Сколько я еще буду играть? Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Все меняется изо дня в день", - сказал он.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском "ПСЖ" перешел в "Интер Майами". Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября "Интер Майами" проиграл "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Аргентинец стал чемпионом мира в составе сборной в декабре 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Messi daha nə qədər futbol oynayacağını açıqlayıb

Самое читаемое

В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi