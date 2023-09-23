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Месси рассказал, почему продолжил карьеру в США

Месси рассказал, почему продолжил карьеру в США Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что не стал продолжать карьеру в Европе из-за того, что хотел жить по-другому.
Футбол
23 сентября 2023 г. 07:12
Месси рассказал, почему продолжил карьеру в США

Аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси заявил, что не стал продолжать карьеру в Европе из-за того, что хотел жить по-другому.

Об этом Report передает со ссылкой на издание Infobae.

"Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать карьеру в Европе. Я захотел чувствовать себя более расслаблено. Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень", - сказал Месси.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

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