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Месси рассказал о проблемах с адаптацией в США

Месси рассказал о проблемах с адаптацией в США Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признался, что сейчас уже адаптировался в США и чувствует себя комфортно.
Футбол
18 августа 2023 г. 08:41
Месси рассказал о проблемах с адаптацией в США

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признался, что сейчас уже адаптировался в США и чувствует себя комфортно.

Об этом Report передает со ссылкой на CBS News.

"Сначала было немного сложно адаптироваться из-за жары и всего прочего, но сейчас я чувствую себя комфортно. Я счастлив быть здесь. Это место, где я хотел быть. Приехать сюда было семейным решением. Мы согласились с моей женой и моими детьми. Мы любим этот город, и нам нравится отношение болельщиков. Они облегчили нам задачу. С самого начала нас принимали с любовью и близостью", - сказал Месси.

Месси летом 2023 года сменил свой клуб. После двух лет в "Пари Сен-Жермен" игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с "Интер Майами" и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. До перехода в клуб из США СМИ отправляли Месси в чемпионат Саудовской Аравии, где готовы были предложить более высокую зарплату.

В дебютном матче Месси забил гол в добавленное время и принес команде победу над "Крус Асуль". В шести матчах за "Интер Майми" аргентинец забил уже девять мячей.

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