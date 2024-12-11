Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими впечатлениями об Азербайджане.

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими впечатлениями об Азербайджане.

Как сообщает Report, Месси отметил, что рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой.

"Приветствую всех. Спасибо за столь теплый прием. Большое спасибо за поддержку", - сказал он.

Напомним, живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники сегодня прибыли в Баку.

Лионель Месси вместе с Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой приняли участие во встрече с фанатами в Baku Crystal Hall. Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.