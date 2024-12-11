Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими впечатлениями об Азербайджане.
Как сообщает Report, Месси отметил, что рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой.
"Приветствую всех. Спасибо за столь теплый прием. Большое спасибо за поддержку", - сказал он.
Напомним, живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники сегодня прибыли в Баку.
Лионель Месси вместе с Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой приняли участие во встрече с фанатами в Baku Crystal Hall. Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.