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Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой

Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими впечатлениями об Азербайджане.
Футбол
11 декабря 2024 г. 15:41
Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими впечатлениями об Азербайджане.

Как сообщает Report, Месси отметил, что рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой.

"Приветствую всех. Спасибо за столь теплый прием. Большое спасибо за поддержку", - сказал он.

Напомним, живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники сегодня прибыли в Баку.

Лионель Месси вместе с Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой приняли участие во встрече с фанатами в Baku Crystal Hall. Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.

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Версия на английском языке Lionel Messi: 'I have discovered the culture and people of Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Lionel Messi: "Azərbaycanın mədəniyyəti və insanları ilə tanış oldum"

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