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Месси пустил домой фаната, который ждал его на протяжении 10 часов

Месси пустил домой фаната, который ждал его на протяжении 10 часов Аргентинский нападающий "Пари‑Сен Жермен" Лионель Месси пустил домой болельщика, который ждал его на протяжении 10 часов.
Футбол
11 апреля 2023 г. 14:05
Месси пустил домой фаната, который ждал его на протяжении 10 часов

Аргентинский нападающий "Пари‑Сен Жермен" Лионель Месси пустил домой болельщика, который ждал его на протяжении 10 часов.

Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, в интервью изданию Infobae фанат Хуан Полкан рассказал, что ему удалось найти домашний адрес Месси благодаря парикмахеру, который ранее обслуживал футболиста. Полкан подошел к дому аргентинца в 9 утра, спустя девять часов он увидел Месси, однако он прошел мимо. Спустя некоторое время охранник хотел выгнать Хуана, однако жена Месси пригласила болельщика домой.

"Первое, что я увидел, это Месси, стоящего передо мной в шортах, тапочках и говорящего "привет". Это был невероятный момент. Я сказал ему, как сильно я его люблю, мы сфотографировались, он подписал футболку футзального клуба, в котором я играю, обнял меня и сделал автограф на руке. Моя рука дрожала как никогда раньше, и Лионель успокоил меня", - рассказал Полкан.

Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

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Версия на азербайджанском языке Lionel Messi onu 10 saat gözləyən azarkeşi evinə qonaq edib

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