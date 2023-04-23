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Месси проведет встречу с представителями "Аль-Хиляла" для обсуждения перехода

Месси проведет встречу с представителями "Аль-Хиляла" для обсуждения перехода Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вскоре проведет официальную встречу с представителями клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хилял", чтобы обсудить возможный переход.
Футбол
23 апреля 2023 г. 10:29
Месси проведет встречу с представителями Аль-Хиляла для обсуждения перехода

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вскоре проведет официальную встречу с представителями клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хилял", чтобы обсудить возможный переход.

Как передает Report, об этом в социальной сети написал журналист Руди Галетти.

Встреча Месси и "Аль-Хиляла" состоится 1 мая после матча с "Лорьяном".

Ранее отмечалось, что "Аль-Хилял" предложил Месси контракт с зарплатой €400 млн в год.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". Он принял решение покинуть "Барселону" после 18 лет в каталонском клубе. Вместе с ним он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS.

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