Месси пропустит очередной матч Лиги Чемпионов

Испанская "Барселона" не воспользуется услугами нескольких футболистов в матче с венгерским "Ференцварошем" в рамках V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

Испанская "Барселона" не воспользуется услугами нескольких футболистов в матче с венгерским "Ференцварошем" в рамках V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, главный тренер Рональд Куман не повезет в Будапешт вратаря Марка-Андре тер Штегена, полузащитника Филиппа Кутиньо и капитана Лионеля Месси. Куман сделал этот шаг, чтобы игроки отдохнули.

Отметим, что встреча "Ференцварош" - "Барселона", состоится 2 декабря и начнется в 24:00 по бакинскому времени. Лионель Месси также пропустил матч IV тура на Украине, в котором киевское "Динамо" проиграло со счетом 4:0.