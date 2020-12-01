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Месси пропустит очередной матч Лиги Чемпионов

Месси пропустит очередной матч Лиги Чемпионов Испанская "Барселона" не воспользуется услугами нескольких футболистов в матче с венгерским "Ференцварошем" в рамках V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Футбол
1 декабря 2020 г. 17:19
Месси пропустит очередной матч Лиги Чемпионов

Испанская "Барселона" не воспользуется услугами нескольких футболистов в матче с венгерским "Ференцварошем" в рамках V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, главный тренер Рональд Куман не повезет в Будапешт вратаря Марка-Андре тер Штегена, полузащитника Филиппа Кутиньо и капитана Лионеля Месси. Куман сделал этот шаг, чтобы игроки отдохнули.

Отметим, что встреча "Ференцварош" - "Барселона", состоится 2 декабря и начнется в 24:00 по бакинскому времени. Лионель Месси также пропустил матч IV тура на Украине, в котором киевское "Динамо" проиграло со счетом 4:0.

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Версия на азербайджанском языке Messi növbəti Çempionlar Liqası oyununu da buraxacaq

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