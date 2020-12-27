Месси пропустит матч "Барселоны" против "Эйбара"

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не примет участия в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" из-за проблем с лодыжкой.

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не примет участия в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" из-за проблем с лодыжкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец завершает лечение правой лодыжки. Отмечается, что после матча против "Эйбара", который состоится 29 декабря, 33-летний футболист вернется к тренировкам с командой.

Напомним, что в ноябре главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчами квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Парагвая и Перу сообщил, что Месси испытывает дискомфорт в лодыжке.