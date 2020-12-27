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Месси пропустит матч "Барселоны" против "Эйбара"

Месси пропустит матч "Барселоны" против "Эйбара" Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не примет участия в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" из-за проблем с лодыжкой.
Футбол
27 декабря 2020 г. 19:56
Месси пропустит матч Барселоны против Эйбара
Лионель Месси

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не примет участия в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" из-за проблем с лодыжкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинец завершает лечение правой лодыжки. Отмечается, что после матча против "Эйбара", который состоится 29 декабря, 33-летний футболист вернется к тренировкам с командой.

Напомним, что в ноябре главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчами квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Парагвая и Перу сообщил, что Месси испытывает дискомфорт в лодыжке.

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