Месси пропустит еще одну игру

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси из-за травмы пропустит запланированный на 25 сентября матч 8-го тура Лиги 1 с "Монпелье".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси из-за травмы пропустит запланированный на 25 сентября матч 8-го тура Лиги 1 с "Монпелье".

Как передает Report, об этом сообщает L'Equipe.

В ПСЖ надеются, что аргентинец успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов на следующей неделе с "Манчестер Сити", который состоится 28 сентября. Следующая оценка состояния футболиста будет сделана завтра, 23 сентября.

Ранее ПСЖ сообщил, что Месси не поможет команде в матче 7-го тура французской Лиги 1 с "Метцем". Месси получил ушиб ноги в матче с "Лионом" (2:1) и был заменен. 21 сентября аргентинский футболист прошёл процедуру МРТ, которая подтвердила признаки ушиба кости. Сообщалось, что новое медицинское обследование Месси будет проведено через 48 часов.