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    Месси пройдет медобследование

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси пройдет медобследование.

    Как передает Report, об этом сообщил главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде.

    По его словам, они мало знают о физическом состоянии аргентинского футболиста: "В четверг Месси пройдет медицинское обследование. Оно покажет, сможет ли игрок принять участие в следующем матче. Завтра узнаем, как он себя чувствует. Лионель без всяких проблем закончил матч с "Атлетико". Хоть у него и была небольшая проблема, но там ничего серьезного. Мы не станем переживать раньше времени".

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