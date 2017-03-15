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    Месси призвал прекратить войну в Сирии

    Это разбивает мне сердце

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргетины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси на своей странице в Facebook призвал объединиться, что бы требовать прекращения войны в Сирии, передает Report.

    "Один день войны - это очень много. Дети же в Сирии являются заложниками жестокости и насилия на протяжении уже шести лет военного конфликта. Как отцу и посланнику ЮНИСЕФ, это разбивает мне сердце. Добавьте свой голос в ЮНИСЕФ, чтобы потребовать прекращения войны", - написал Л.Месси.

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