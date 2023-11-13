Месси признан лучшим игроком "Интер Майами"

Месси признан лучшим игроком "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком американского "Интер Майами" по итогам сезона-2022/23.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды из США.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский ПСЖ на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за клуб на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

По итогам сезона регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" не сумел отобраться в плей-офф турнира.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча". Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.