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Месси признан лучшим игроком "Интер Майами"

Месси признан лучшим игроком "Интер Майами" Месси признан лучшим игроком "Интер Майами"
Футбол
13 ноября 2023 г. 04:41
Месси признан лучшим игроком Интер Майами

Аргентинский нападающий Лионель Месси был признан лучшим игроком американского "Интер Майами" по итогам сезона-2022/23.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды из США.

Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский ПСЖ на правах свободного агента и в скором времени получил капитанскую повязку. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за клуб на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

По итогам сезона регулярного чемпионата МЛС "Интер Майами" не сумел отобраться в плей-офф турнира.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча". Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

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