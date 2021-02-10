Месси признан лучшим игроком десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год.

Как передает Report, возглавил список нападающий сборной Аргентины и капитан "Барселоны" Лионель Месси. На втором месте оказался форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а замкнул "тройку" лидеров испанец Андрес Иньеста из "Виссел Кобе".

В "пятерку" также вошли бразилец Неймар (ПСЖ) и испанец Серхио Рамос ("Реал").

Голосование было проведено среди представителей 150 стран.

В топ-10 вошли:

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина).

2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания).

4. Неймар (ПСЖ, Бразилия).

5. Серхио Рамос ("Реал", Испания).

6. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

7. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).

8. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).

9. Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция).

10. Лука Модрич ("Реал", Хорватия).