О нас
Report Georgia
Аудио новости

Месси признан лучшим игроком десятилетия

Месси признан лучшим игроком десятилетия Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год
Футбол
10 февраля 2021 г. 01:49
Месси признан лучшим игроком десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте представила рейтинг лучших игроков мира за период с 2011 по 2020 год.

Как передает Report, возглавил список нападающий сборной Аргентины и капитан "Барселоны" Лионель Месси. На втором месте оказался форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а замкнул "тройку" лидеров испанец Андрес Иньеста из "Виссел Кобе".

В "пятерку" также вошли бразилец Неймар (ПСЖ) и испанец Серхио Рамос ("Реал").

Голосование было проведено среди представителей 150 стран.

В топ-10 вошли:

1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина).

2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания).

4. Неймар (ПСЖ, Бразилия).

5. Серхио Рамос ("Реал", Испания).

6. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

7. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).

8. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).

9. Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция).

10. Лука Модрич ("Реал", Хорватия).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Son 10 ilin reytinqi: Messi Ronaldunu üstələdi - SİYAHI

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ювентус вышел в финал Кубка Италии
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии
10 февраля 2021 г. 02:05
Нефтчи включил в свои ряды форварда ЦСКА
"Нефтчи" включил в свои ряды форварда ЦСКА
10 февраля 2021 г. 00:15
Матч Бенфика – Арсенал перенесен в Рим
Матч "Бенфика" – "Арсенал" перенесен в Рим
9 февраля 2021 г. 20:48
Стадион Барселоны станет центром вакцинации от коронавируса
Стадион "Барселоны" станет центром вакцинации от коронавируса
9 февраля 2021 г. 20:31
Выбежавший на поле в матче за Суперкубок ютубер арестован
Выбежавший на поле в матче за Суперкубок ютубер арестован
9 февраля 2021 г. 15:30
Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом FIFA
Ровнаг Абдуллаев встретился с президентом FIFA
9 февраля 2021 г. 11:36
Месси не нравится шум вокруг его трансфера в ПСЖ
Месси не нравится шум вокруг его трансфера в "ПСЖ"
9 февраля 2021 г. 09:43
Матч Боруссия М. — Манчестер Сити перенесен в Будапешт
Матч "Боруссия" М. — "Манчестер Сити" перенесен в Будапешт
9 февраля 2021 г. 07:44
Суарес покорил достижение Роналду
Суарес покорил достижение Роналду
9 февраля 2021 г. 06:21
Сельта прервала победную серию Атлетико
"Сельта" прервала победную серию "Атлетико"
9 февраля 2021 г. 03:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi