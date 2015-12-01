Месси признан лучшим футболистом и нападающим чемпионата Испании

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В испанском чемпионате Ла Лига обнародованы имена лауреатов по итогам сезона 2014/2015.

Как сообщает Report, игрок клуба "Барселона" и нападающий национальной сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом и нападающим сезона.

Награда как лучшему голкиперу досталась Клаудио Браво ("Барселона"), лучшим тренером был признан Луис Энрике. Игрок "Реал Мадрид" Серхио Рамос стал лучшим защитником, а Хамес Родригес - лучшим полузащитником.

Отметим, что форвард "Реала" Криштиану Роналду был самым продуктивным футболистом сезона 2014/2015, забив 48 голов. Однако в Лиге Чемпионов он остался без награды.