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    Месси признан лучшим футболистом и нападающим чемпионата Испании

    Криштиану Роналду остался без награды

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В испанском чемпионате Ла Лига обнародованы имена лауреатов по итогам сезона 2014/2015. 

    Как сообщает Report, игрок клуба "Барселона" и нападающий национальной сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом и нападающим сезона. 

    Награда как лучшему голкиперу досталась Клаудио Браво ("Барселона"), лучшим тренером был признан Луис Энрике. Игрок "Реал Мадрид" Серхио Рамос стал лучшим защитником, а Хамес Родригес - лучшим полузащитником.

    Отметим, что форвард "Реала" Криштиану Роналду был самым продуктивным футболистом сезона 2014/2015, забив 48 голов. Однако в Лиге Чемпионов он остался без награды. 

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