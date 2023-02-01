Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре

Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре перед решающим ударом Гонсало Монтьеля в послематчевой серии 11-метровых, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

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