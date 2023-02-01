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Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре

Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре перед решающим ударом Гонсало Монтьеля в послематчевой серии 11-метровых, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Футбол
1 февраля 2023 г. 21:00
Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что он шептал во время серии пенальти в финале чемпионата мира в Катаре перед решающим ударом Гонсало Монтьеля в послематчевой серии 11-метровых, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"На самом деле я плохо помню этот момент. Мне кажется, что я просто хотел, чтобы Монтьель забил и прекратил наши страдания. Я просил бога так же, как делал это на протяжении всей жизни. Говорил Монтьелю: "Сделай это, закончи все, давай не будем тянуть". Просил бога, чтобы это все закончилось", — сказал Месси, выступая на радио Urbana Play.

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины одержала победу над командой Франции и стала новым обладателем трофея.

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