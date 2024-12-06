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Месси признали самым ценным игроком сезона в MLS

Месси признали самым ценным игроком сезона в MLS Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в Главной лиге футбола (MLS).
Футбол
6 декабря 2024 г. 21:29
Месси признали самым ценным игроком сезона в MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в Главной лиге футбола (MLS).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Месси в сезоне забил 20 мячей и сделал 16 голевых передач. "Интер Майами" занял первое место по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила "Атланте" (1-2 в серии), за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Месси 37 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". По ходу карьеры игрок защищал цвета испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен", с лета 2023 года он выступает за "Интер Майами". Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).

Финальный матч плей-офф MLS пройдет 8 декабря. В нем встретятся "Нью Йорк Ред Буллс" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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