Месси приступил к изучению французского языка

Лионель Месси и члены его семьи вплотную занялись изучением французского языка.

Лионель Месси и члены его семьи вплотную занялись изучением французского языка.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, пока неизвестно, чем вызвано это решение лидера "Барселоны".

Пресса сочла в этом решении аргентинца возможность продолжить карьеру в составе "Пари Сен-Жермен". Тем более, что с начала января парижан тренирует аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Контракт Месси с "Барселоной" истекает в конце июня 2021 года, и сам аргентинец не хочет продлевать соглашение. Вероятность ухода Лионеля высока. На капитана "Барселоны" и сборной Аргентины претендуют "Манчестер Сити", "Интер" и "Пари Сен-Жермен".