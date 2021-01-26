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Месси приступил к изучению французского языка

Месси приступил к изучению французского языка Лионель Месси и члены его семьи вплотную занялись изучением французского языка.
Футбол
26 января 2021 г. 18:21
Месси приступил к изучению французского языка

Лионель Месси и члены его семьи вплотную занялись изучением французского языка.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, пока неизвестно, чем вызвано это решение лидера "Барселоны".

Пресса сочла в этом решении аргентинца возможность продолжить карьеру в составе "Пари Сен-Жермен". Тем более, что с начала января парижан тренирует аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Контракт Месси с "Барселоной" истекает в конце июня 2021 года, и сам аргентинец не хочет продлевать соглашение. Вероятность ухода Лионеля высока. На капитана "Барселоны" и сборной Аргентины претендуют "Манчестер Сити", "Интер" и "Пари Сен-Жермен".

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Версия на азербайджанском языке Messi fransız dilini öyrənir

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