Месси приобрел гостиницу на Майорке

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оформил покупку четырехзвездочной гостиницы на Майорке.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, отель называется Sea Sun Fona и предназначен только для взрослых.

Бывший владелец Висенте Миральес сообщил, что 31-летний футболист приобрел гостиницу в феврале 2019 года и собирается сделать капитальный ремонт. Гостиницу предполагают открыть 2 мая после ремонтных работ. В отеле 98 номеров, которые расположились на 4 этажах.

Отметим, что Лионелю Месси принадлежат также отели в испанской Ибице и Сиджес.