Месси прибыл в Баку

Живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники прибыли в Баку.

Живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники прибыли в Баку.

Как сообщает Report , самолет с футболистами на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где их встретил предприниматель Аднан Ахмедзаде.

Отметим, что футболисты "Интер Майами" – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба примут участие во встрече, которая состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall.

На сцене концертного зала также выступят всемирно известный композитор и певец Вилли Уильям (Willy William) и знаменитая группа Morandi. Вечер запомнится уникальной ​​музыкальной программой.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах на территории столицы.

Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.