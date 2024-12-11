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Месси прибыл в Баку

Месси прибыл в Баку Живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники прибыли в Баку.
Футбол
11 декабря 2024 г. 02:00
Месси прибыл в Баку

Живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники прибыли в Баку.

Как сообщает Report, самолет с футболистами на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где их встретил предприниматель Аднан Ахмедзаде.

Отметим, что футболисты "Интер Майами" – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба примут участие во встрече, которая состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall.

На сцене концертного зала также выступят всемирно известный композитор и певец Вилли Уильям (Willy William) и знаменитая группа Morandi. Вечер запомнится уникальной ​​музыкальной программой.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах на территории столицы.

Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMessi Bakıya gəlib

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