Месси прибыл в Баку

Живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники прибыли в Баку.
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Отметим, что футболисты "Интер Майами" – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба примут участие во встрече, которая состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall.
На сцене концертного зала также выступят всемирно известный композитор и певец Вилли Уильям (Willy William) и знаменитая группа Morandi. Вечер запомнится уникальной музыкальной программой.
Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в кассах на территории столицы.
Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.