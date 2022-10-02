Месси превзошел достижение легендарного голкипера

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси забил свой 60-й гол со штрафного в карьере.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси забил свой 60-й гол со штрафного в карьере.

Как передает Report со ссылкой на sportzpoint.com, это произошло в матче 9-го тура французской Лиги 1, в которой ПСЖ выиграл у "Ниццы" со счетом 2:1. Месси забил на 29-й минуте, затем форвард гостей Гаэтан Лаборде сравнял результат, а решающий мяч в пользу столичной команды оформил Килиан Мбаппе.

Аргентинец догнал в списке лучших исполнителей штрафных ударов экс-игрока "Барселоны" Рональда Кумана – у него тоже 60 голов, забитых с таких стандартов. А обогнал Лионель Рожерио Сени (59 мячей со штрафных). Бразильский вратарь завершил свою карьеру в 2017 году, и все ее годы он провел в "Сан-Паулу". Сейчас он является главным тренером команды.

Лидирует же в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами Жуниньо Пернамбукано, известный по выступлениям за "Лион". У легендарного Пеле - 70 мячей со штрафных, у аргентинца Виктора Легроталье и бразильца Роналдиньо – по 66, у Дэвида Бекхэма – 65, у Диего Марадоны и Зико – по 62.