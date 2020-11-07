Месси предложат отказаться от прежней зарплаты

Кандидат на пост президента "Барселоны" Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба.
Как передает Report, его слова приводит YouTube-канал El Curubito.
В частности, Фрейкса подтвердил, что сине-гранатовые не смогут предложить лидеру команды аргентинцу Лионелю Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта с клубом. Таким образом, Месси придется отказаться от прежней зарплаты в "Барселоне".
«Мы не станем убеждать Месси. Наша цель — определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет "Барса", а что Лионель", — отметил он. Фрейкса баллотировался на пост президента "Барселоны" после ухода Хосепа Бартомеу.