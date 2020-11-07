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Месси предложат отказаться от прежней зарплаты

Месси предложат отказаться от прежней зарплаты Кандидат на пост президента "Барселоны" Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба
Футбол
7 ноября 2020 г. 07:18
Месси предложат отказаться от прежней зарплаты
Лионель Месси

Кандидат на пост президента "Барселоны" Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба.

Как передает Report, его слова приводит YouTube-канал El Curubito.

В частности, Фрейкса подтвердил, что сине-гранатовые не смогут предложить лидеру команды аргентинцу Лионелю Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта с клубом. Таким образом, Месси придется отказаться от прежней зарплаты в "Барселоне".

«Мы не станем убеждать Месси. Наша цель — определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет "Барса", а что Лионель", — отметил он. Фрейкса баллотировался на пост президента "Барселоны" после ухода Хосепа Бартомеу.

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