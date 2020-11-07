Месси предложат отказаться от прежней зарплаты

Кандидат на пост президента "Барселоны" Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба

Кандидат на пост президента "Барселоны" Антони Фрейкса раскрыл детали финансовых проблем клуба.

Как передает Report, его слова приводит YouTube-канал El Curubito.

В частности, Фрейкса подтвердил, что сине-гранатовые не смогут предложить лидеру команды аргентинцу Лионелю Месси сохранение прежнего оклада при подписании нового контракта с клубом. Таким образом, Месси придется отказаться от прежней зарплаты в "Барселоне".

«Мы не станем убеждать Месси. Наша цель — определиться с приоритетами каждой из сторон, что хочет "Барса", а что Лионель", — отметил он. Фрейкса баллотировался на пост президента "Барселоны" после ухода Хосепа Бартомеу.