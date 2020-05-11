​Месси пожертвовал полмиллиона евро на борьбу с коронавирусом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовал 500 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Аргентине.
Как передает Report со ссылкой на TyC Sports., игрок направил деньги в фонд Гаррахана, откуда они были переведены восьми больницам. Отмечается, что на эти средства были куплены средства защиты для врачей, расходные материалы, а также аппараты искусственной вентиляции легких.
По состоянию на 11 мая, в мире подтверждено боле четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, умерло более 283 тысяч человек, выздоровело более одного миллиона четырехсот тысяч человек. В Аргентине зафиксированы 6 034 случая заражения коронавирусом, 305 заболевших скончались, выздоровели 1 837 человек.