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    ​Месси повторил рекорд Роналду по количеству голов в еврокубках

    Теперь на его счету 80 мячей в 103 играх

    Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд европейских клубных турниров /Лига чемпионов, Лига Европы и Суперкубок УЕФА/ по количеству забитых мячей.

    Как передает Report, к 16-й минуте матча за Суперкубок с испанской "Севильей" 27-летний аргентинец оформил дубль.

    Теперь на его счету 80 мячей в 103 играх. Столько же на счету форварда "Реала" Криштиану Роналду (122 игры).

    Встреча проходит в Тбилиси. На данный момент счет - 3:1 в пользу "Барселоны".

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