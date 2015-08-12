​Месси повторил рекорд Роналду по количеству голов в еврокубках

Баку. 12 Августа. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси повторил рекорд европейских клубных турниров /Лига чемпионов, Лига Европы и Суперкубок УЕФА/ по количеству забитых мячей.

Как передает Report, к 16-й минуте матча за Суперкубок с испанской "Севильей" 27-летний аргентинец оформил дубль.

Теперь на его счету 80 мячей в 103 играх. Столько же на счету форварда "Реала" Криштиану Роналду (122 игры).

Встреча проходит в Тбилиси. На данный момент счет - 3:1 в пользу "Барселоны".