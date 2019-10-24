​Месси повторил рекорд Роналду и Рауля в Лиге чемпионов

Нападающий “Барселоны” Лионель Месси забил 33-м разным клубам в Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает Gracenote Live.

Аргентинец отличился в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со “Славией” (2:1).

Таким образом, “Славия” стала третьим клубом, в ворота которого Месси забивал в Лиге чемпионов. Аргентинец повторил рекорд нападающего “Ювентуса” Криштиану Роналду и бывшего форварда “Реала” Рауля, которые также забивали в ворота 33-х различных команд в матчах Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Лионель Месси провёл 3 матча, в которых забил 1 гол.