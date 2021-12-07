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Месси повторил рекорд Роналду, а Мбаппе побил рекорд Месси

Месси повторил рекорд Роналду, а Мбаппе побил рекорд Месси В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сен-Жермен" принимал "Брюгге".
Футбол
7 декабря 2021 г. 23:39
Месси повторил рекорд Роналду, а Мбаппе побил рекорд Месси

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сен-Жермен" принимал "Брюгге".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

На 38-й минуте встречи третий мяч в ворота "Брюгге" отправил нападающий Лионель Месси. Бельгийский клуб стал 38-й командой, которой Месси забивал в Лиге чемпионов. Таким образом, аргентинский футболист повторил рекорд форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который также забивал 38 клубам в Лиге чемпионов.

Два гола в этой встрече забил и Килиан Мбаппе. Первый мяч стал для французского футболиста 30-м в Лиге чемпионов. Мбаппе достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд форварда ПСЖ Лионеля Месси, достигшего данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.

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Версия на азербайджанском языке Messi Ronaldunun rekordunu təkrarlayıb, Mbappe isə onun nəticəsini yeniləyib

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