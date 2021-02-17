Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

Как передает Report, в составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин.

Единственный гол за "Барселону" с пенальти забил Лионель Месси.

Как сообщается в Twitter OptaJose, Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив достижение бывшего нападающего "Реала" Рауля.

Ответный матч между ПСЖ и "Барселоной" состоится 10 марта в Париже (Франция).