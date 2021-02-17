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Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов

Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1
Футбол
17 февраля 2021 г. 04:05
Месси повторил рекорд Рауля в Лиге чемпионов
Лионель Месси

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

Как передает Report, в составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин.

Единственный гол за "Барселону" с пенальти забил Лионель Месси.

Как сообщается в Twitter OptaJose, Месси забил в Лиге чемпионов в 17-м календарном году подряд, повторив достижение бывшего нападающего "Реала" Рауля.

Ответный матч между ПСЖ и "Барселоной" состоится 10 марта в Париже (Франция).

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Версия на азербайджанском языке Messi Çempionlar Liqasında yeni nailiyyətə imza atdı

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