Месси повторил рекорд Пеле

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии, повторив рекорд Пеле по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии, повторив рекорд Пеле по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки.

Как передает Report, на счету аргентинца 77 голов в составе сборной Аргентины. Столько же у бразильца Пеле.

Для повторения рекорда Пеле Месси потребовалось 153 матча. Пеле забил 77 мячей за 91 встречу.

10 августа ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.