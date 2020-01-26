​Месси повторил личный антирекорд

В матче испанской Примеры с "Валенсией" нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил собственный антирекорд по количеству ударов без голов.

Как передает Report, во встрече с "Валенсией", в которой клуб из Каталонии уступил со счетом 2:0, аргентинец 11 раз пробил по воротам соперника и не смог отличиться. Это стало повторением антирекорда 2017 года. В игре с "Депортиво" на "Камп Ноу" Месси также нанес 11 ударов и не смог поразить ворота соперника.

В нынешнем сезоне Примеры Месси провел 16 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

"Барселона", набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, "Валенсия" (34) занимает пятое место.