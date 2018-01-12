Месси получает более 100 млн в год

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Обнародованы данные о доходах аргентинского нападающего Лионеля Месси в “Барселоне”.

Как передает Report, об этом сообщает L'Équipe со ссылкой на Mediapart.

Отмечается, что реальный оклад Месси сильно отличается от того, о котором объявлено официально. В частности сообщается, что футболист получает более €100 млн в год.

В 2017 году Месси подписал новый контракт с “Барселоной”. По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млн

В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон.