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    Месси получает более 100 млн в год

    В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Обнародованы данные о доходах аргентинского нападающего Лионеля Месси в “Барселоне”.

    Как передает Report, об этом сообщает L'Équipe со ссылкой на Mediapart.

    Отмечается, что реальный оклад Месси сильно отличается от того, о котором объявлено официально. В частности сообщается, что футболист получает более €100 млн в год.

    В 2017 году Месси подписал новый контракт с “Барселоной”. По информации СМИ, за четыре года Месси заработает более €400 млн

    В истории мирового футбола ни один игрок не получал более €100 млн за сезон.

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