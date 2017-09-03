Месси покинет Барселону летом 2018 года

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси намерен покинуть каталонскую "Барселону" летом 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Post.

Издание отмечает, что футболист недоволен трансферной политикой своего клуба, поэтому пока не продлевает контракт с "Барселоной".

Действующее соглашение Месси истекает летом 2018 года, после чего нападающий намерен покинуть каталонский клуб в статусе свободного агента.

Как сообщало агентство "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun, Месси может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".