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Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Месси подтвердил свой уход из ПСЖ Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что по окончании сезона покинет французский ПСЖ.
Футбол
3 июня 2023 г. 18:38
Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что по окончании сезона покинет французский ПСЖ.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

Он заявил в интервью ESPN, что был счастлив играть за французский клуб и получал удовольствие от игры с партнерами по команде. Футболист назвал опыт выступления за ПСЖ удивительным.

Нынешний контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года. Аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали о согласии Месси перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Испанское издание Sport утверждает, что о контракте с "Аль-Хилялем" объявят 6 июня. По информации СМИ, саудовский клуб готов платить Месси 400 млн евро в год.

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