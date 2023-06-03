Месси подтвердил свой уход из ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что по окончании сезона покинет французский ПСЖ.

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что по окончании сезона покинет французский ПСЖ.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

Он заявил в интервью ESPN, что был счастлив играть за французский клуб и получал удовольствие от игры с партнерами по команде. Футболист назвал опыт выступления за ПСЖ удивительным.

Нынешний контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает в 2023 году, за французскую команду бывший игрок "Барселоны" выступает с 2021 года. Аргентинец стал двукратным чемпионом Франции, один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали о согласии Месси перейти в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

Испанское издание Sport утверждает, что о контракте с "Аль-Хилялем" объявят 6 июня. По информации СМИ, саудовский клуб готов платить Месси 400 млн евро в год.