Месси подписал 5-летний контракт с "Барселоной" на более "скромных" условиях

Каталонский клуб договорился с Лионелем Месси о новом соглашении на 5 лет.

Каталонский клуб договорился с Лионелем Месси о новом соглашении на 5 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на L'Esportiu, официальное подтверждение ожидается в четверг или пятницу.

Барселона предложила такой долгий срок, чтобы разбить зарплату на меньшие части и "втиснуться" в рамки Ла Лиги. Руководство "блаугранас" не уверено, что Месси продержится до 2026 года в статусе игрока. Аргентинец согласился на все условия, чтобы помочь клубу в непростые времена.

По новому контракту зарплата Месси уменьшится на 50%. Теперь он будет зарабатывать примерно 25 млн евро в год с учетом налогов.

Напомним, Лионель находится в структуре Барселоны с 2000 года, а за первую команду начал играть в 2005-м. Всего в активе Месси 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.