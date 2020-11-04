Месси поддержал Марадону

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который в начале ноября успешно перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который в начале ноября успешно перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг.

Как сообщает Report, об этом 33-летний футболист сделал публикацию в Instagram.

Месси пожелал 55-летнему футболисту скорейшего выздоровления: "Всех сил мира тебе, Диего. Я и вся моя семья хотим увидеть тебя в здравии как можно скорее. От души обнимаю".

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем.

В настоящее время Марадона является главным тренером аргентинской "Химнасии". По итогам прошлого сезона "Химнасия" должна была вылететь из высшего дивизиона чемпионата Аргентины, но сезон был преждевременно завершён из-за эпидемии COVID-19, а руководство Ассоциации футбола Аргентины приняло решение о упразднении возможности понижения в дивизионе на два сезона. Его соглашение с клубом действует до декабря 2021 года.