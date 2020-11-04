О нас
Report Georgia
Аудио новости

Месси поддержал Марадону

Месси поддержал Марадону Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который в начале ноября успешно перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг.
Футбол
4 ноября 2020 г. 19:47
Месси поддержал Марадону

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поддержал легенду аргентинского футбола Диего Марадону, который в начале ноября успешно перенёс экстренную операцию после кровоизлияния в мозг.

Как сообщает Report, об этом 33-летний футболист сделал публикацию в Instagram.

Месси пожелал 55-летнему футболисту скорейшего выздоровления: "Всех сил мира тебе, Диего. Я и вся моя семья хотим увидеть тебя в здравии как можно скорее. От души обнимаю".

За последние годы у Марадоны было множество проблем со здоровьем.

В настоящее время Марадона является главным тренером аргентинской "Химнасии". По итогам прошлого сезона "Химнасия" должна была вылететь из высшего дивизиона чемпионата Аргентины, но сезон был преждевременно завершён из-за эпидемии COVID-19, а руководство Ассоциации футбола Аргентины приняло решение о упразднении возможности понижения в дивизионе на два сезона. Его соглашение с клубом действует до декабря 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Messi Maradonaya dəstək oldu

Новости партнеров

Другие новости из категории

Перед матчем Лиги Европы у 8 футболистов выявлен коронавирус
Перед матчем Лиги Европы у 8 футболистов выявлен коронавирус
4 ноября 2020 г. 19:14
Бавария установила рекорд Лиги чемпионов
"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов
4 ноября 2020 г. 08:44
Ночь разгромов в Лиге Чемпионов
Ночь разгромов в Лиге Чемпионов
4 ноября 2020 г. 02:04
Шахтер разгромлен дома, Локомотив сыграл вничью
Видео"Шахтер" разгромлен дома, "Локомотив" сыграл вничью
4 ноября 2020 г. 00:58
Барселона может продать голкипера
"Барселона" может продать голкипера
3 ноября 2020 г. 18:49
Матч Барселона - Динамо может не состояться
Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться
3 ноября 2020 г. 18:15
Капитан Карабаха: В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора
Капитан "Карабаха": В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора
3 ноября 2020 г. 10:54
Франческо Тотти заразился коронавирусом
Франческо Тотти заразился коронавирусом
2 ноября 2020 г. 18:54
Футболист Реала заразился коронавирусом
Футболист "Реала" заразился коронавирусом
2 ноября 2020 г. 07:52
АПЛ: Арсенал на выезде обыграл Манчестер Юнайтед
АПЛ: "Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед"
1 ноября 2020 г. 22:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi