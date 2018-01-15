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    Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб

    12 января Месси вошел в десятку лучших бомбардиров Кубка Испании

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей в одном из чемпионатов "Большой пятерки".

    Как передает Report, об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

    14 января нападающий в матче 19-го тура чемпионата Испании забил гол ворота "Реала Сосьедад" ударом со штрафного. Этот мяч стал для Месси 366-м в 401 игре за "Барселону" в турнире.

    На счету Мюллера, который выступал за немецкий клуб с 1964 по 1979 год, 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

    12 января Месси вошел в десятку лучших бомбардиров Кубка Испании.

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