Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей в одном из чемпионатов "Большой пятерки".

Как передает Report, об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

14 января нападающий в матче 19-го тура чемпионата Испании забил гол ворота "Реала Сосьедад" ударом со штрафного. Этот мяч стал для Месси 366-м в 401 игре за "Барселону" в турнире.

На счету Мюллера, который выступал за немецкий клуб с 1964 по 1979 год, 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

12 января Месси вошел в десятку лучших бомбардиров Кубка Испании.