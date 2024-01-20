О нас

Месси планирует сыграть на Олимпиаде-2024

Месси планирует сыграть на Олимпиаде-2024 Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут помочь сборной Аргентины на предстоящих Олимпийских играх во Франции в 2024 году.
Футбол
20 января 2024 г. 09:44
Месси планирует сыграть на Олимпиаде-2024

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут помочь сборной на предстоящих Олимпийских играх во Франции в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на DSports.

Чемпионы мира Месси и Ди Мария выразили желание сыграть на Олимпиаде, если сборную Аргентины отберут на игры. Возглавлять команду на турнире будет экс-футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

Олимпийские игры пройдут с июля по август в Париже.

На Олимпиаде могут принимать участие только игроки до 23 лет, однако каждой сборной позволено заявить трех опытных футболистов, старших по возрасту.

На данный момент Лионель Месси представляет американский "Интер Майами", который начнет новый сезон МЛС уже в феврале. Анхель Ди Мария в нынешнем сезоне выступает за "Бенфику".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 2024 Paris Olympics: Lionel Messi and Angel Di Maria want to play if Argentina qualifies
Версия на азербайджанском языке Lionel Messi olimpiadada iştirak etmək istəyir

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi