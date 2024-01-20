Месси планирует сыграть на Олимпиаде-2024

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут помочь сборной Аргентины на предстоящих Олимпийских играх во Франции в 2024 году.

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Анхель Ди Мария могут помочь сборной на предстоящих Олимпийских играх во Франции в 2024 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на DSports.

Чемпионы мира Месси и Ди Мария выразили желание сыграть на Олимпиаде, если сборную Аргентины отберут на игры. Возглавлять команду на турнире будет экс-футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано.

Олимпийские игры пройдут с июля по август в Париже.

На Олимпиаде могут принимать участие только игроки до 23 лет, однако каждой сборной позволено заявить трех опытных футболистов, старших по возрасту.

На данный момент Лионель Месси представляет американский "Интер Майами", который начнет новый сезон МЛС уже в феврале. Анхель Ди Мария в нынешнем сезоне выступает за "Бенфику".