Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси первыми среди футболистов достиг отметки в 1 300 результативных действий за карьеру.

Как передает Report, данное достижение покорилось ему в четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против "Цинциннати" (4:0), в котором он отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.

За карьеру на счету аргентинца теперь 896 голов и 404 передачи. За испанскую "Барселону" форвард совершил 941 результативное действие, за "Интер Майами" - 117, за французский "Пари Сен-Жермен" - 66, за сборную Аргентины - 176. Для этого ему потребовалось 1 135 матчей.

Следующим соперником "Интер Майами" станет "Нью-Йорк Сити". Встреча пройдет 30 ноября.