Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру

    Футбол
    • 24 ноября, 2025
    • 08:57
    Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру

    Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси первыми среди футболистов достиг отметки в 1 300 результативных действий за карьеру.

    Как передает Report, данное достижение покорилось ему в четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против "Цинциннати" (4:0), в котором он отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.

    За карьеру на счету аргентинца теперь 896 голов и 404 передачи. За испанскую "Барселону" форвард совершил 941 результативное действие, за "Интер Майами" - 117, за французский "Пари Сен-Жермен" - 66, за сборную Аргентины - 176. Для этого ему потребовалось 1 135 матчей.

    Следующим соперником "Интер Майами" станет "Нью-Йорк Сити". Встреча пройдет 30 ноября.

    Лионель Месси MLS "Интер Майами"

    Последние новости

    10:29
    Фото

    В Наримановском районе Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:12

    Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 года

    Промышленность
    10:09

    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Внешняя политика
    10:04

    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Другие страны
    09:59
    Фото

    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Происшествия
    09:59

    Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покрова

    АПК
    09:58

    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Энергетика
    09:51
    Фото

    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    09:50

    В Швеции автобус со студентами попал в ДТП

    Другие страны
    Лента новостей