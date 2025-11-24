Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру
Футбол
- 24 ноября, 2025
- 08:57
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси первыми среди футболистов достиг отметки в 1 300 результативных действий за карьеру.
Как передает Report, данное достижение покорилось ему в четвертьфинальном матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против "Цинциннати" (4:0), в котором он отметился забитым мячом и тремя голевыми передачами.
За карьеру на счету аргентинца теперь 896 голов и 404 передачи. За испанскую "Барселону" форвард совершил 941 результативное действие, за "Интер Майами" - 117, за французский "Пари Сен-Жермен" - 66, за сборную Аргентины - 176. Для этого ему потребовалось 1 135 матчей.
Следующим соперником "Интер Майами" станет "Нью-Йорк Сити". Встреча пройдет 30 ноября.
