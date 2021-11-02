Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после ЧМ-2022

Форвард французского ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Форвард французского ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщает Diario Sport .

"Я не думаю об этом. После всего, что со мной происходило, я двигаюсь от дня к дню, от года к году. Я не знаю, что случится на чемпионате мира и после него", - сказал Месси.

10 августа ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.